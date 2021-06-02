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Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı

BAŞAKŞEHİR'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık, belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınarak Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:43
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Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına kimyasal atık dökülmüş, atıktan duman çıkması üzerine dün öğle saatlerinde çevrede yaşayanlar durumu polis ekiplerine haber vermişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Yol kenarına dökülen kimyasal atığı inceleyen ekipler, atığın üzerine toprak dökerek kimyasal atığın koku yaymasını engelledi. Kimyasal atık, bugün Başakşehir Zabıtası ve belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak İBB Şile Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü. Kimyasal atığın kepçe ile kamyona yüklenmesi sırasında zabıta ekiplerinin sokağı trafiğe kapattığı görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSokakKimyasal AtıkAtık
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