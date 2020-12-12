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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Fatih Belediyesi ekipleri tarafından unutulmadı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:59
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İSTANBUL - Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgın sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Tedbirler kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma yasağının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Mısır Çarşısı olmak üzere bütün ilçedeki hayvanlara mama takviyesi yaptı.

"SEVİMLİ DOSTLARIMIZI UNUTMADIK"

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Batuhan Gürpınar, "Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz. Sadece kuşlar için değil, kedi ve köpekler içinde geçerli. Buradaki dağıtım işlerimiz bittikten sonra belirlediğimiz diğer noktalarda dağıtıma devam edeceğiz. Yasaklardan dolayı sevimli dostlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma KısıtlamasıSokak HayvanlarıKoronavirüs Salgını
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