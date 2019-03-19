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Soğutma çalışmaları sürüyor

Hadımköy'deki fabrika yangınında soğutma çalışmalar sürüyor

Soğutma çalışmaları sürüyor

Hadımköy'deki fabrika yangınında soğutma çalışmalar sürüyor

19 Mart 2019 Salı 09:49
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Soğutma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (DHA) 

Hadımköy'de dün sabah saatlerinde başlayan fabrika yangınında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yangın dün sabah saat 09.30 sıralarında başlamıştı. Yapı kimyasal maddelerini üreten ve fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içerideki patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekmişti. Dün sabah 09.30'dan bu yana çalışma yürüten itfaiye ekiplerinin çalışmaları bu sabahta devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük maddi zararın meydana geldiği, binanın çatısının ise büyük bölümünde çökme olduğu görüldü.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
HadımköySoğutma çalışmalarıYangın
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