Şişli’de araçlar mahsur kaldı 

Aralıklarla yağan kar bir anda etkisini artırınca Asker Ocağı Caddesi’ndeki yokuşta araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler geri geri çıkmayı denerken kapanan yolda ilerlemek mümkün olmadı. Bölgede görevli bir trafik polisi sırasıyla 8 aracı iterek kurtardı. Bir taksi yolcusu aşağı inerek taksiyi iterken VİP bir aracın yolcusu da inerek mahsur kalan aracı itmeye çalıştı. Toplu taşıma araçlarının da mahsur kalmasıyla işe giden yolcular yollarına yaya olarak devam etti. Daha sonra kar küreme aracının gelerek yolu açmasıyla sürücüler yollarına devam etti.