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Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı

GÜLBAHAR Mahallesi Zincirlidere caddesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yolda çökme meydana geldi. Ekiplerin kepçeyle çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:31
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Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı

Şişli Gülbahar Mahallesi Zincirlidere caddesinde saat 23.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yolda çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kepçeyle çalışma yaptığı sırada çökme meydana gelen yoldaki doğalgaz ve su borusunda patlama oldu. Bölgeye İGDAŞ, İSKİ, itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı, İSKİ ekipleri ise suyu keserek patlayan borulara müdahale etti. Bölgede yarım saatlik doğalgaz ve su kesintisi yaşandı. Ekiplerin müdahaleleri sonrasında patlayan borular onarılıp yoldaki çökme giderildi. Mahalle sakini Adnan Akkuş, "Biz içerideydik yoğun bir ses çıktı. Çalışma yaparken boruyu patlatmışlar." ifadelerini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını izleyen bir başka vatandaşsa cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliDoğalgazSuBoruPatlama
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