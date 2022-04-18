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Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

ŞİŞLİ’de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:10
Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliEskişehir MahallesiDericiler SokakElektrikKabloYangın
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