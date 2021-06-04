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Şişli'de lüks bir rezidansa uyuşturucu baskını

ŞİŞLİ'de lüks bir rezidansta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.A., ve H.K., gözaltına alındı. Polis ekiplerince dairede yapılan aramada; 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar,  8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana, 12 bin 910 lira, 6 bin 325 dolar, bin 200 avro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi. 

04 Haziran 2021 Cuma 15:56
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Şişli'de lüks bir rezidansa uyuşturucu baskını

Polis ekipleri, önceki gün Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansın içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, 22.15'te lüks rezidansa baskın düzenledi. Ekiplerce, adrese düzenlenen baskında; yabancı uyruklu A.A. ile K.H. gözaltına alınırken, rezidansta yapılan aramalarda, 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar,  8,27 gram kokain,  104,74 gram marihuana, 12 bin 910 lira 6 bin 325 dolar, bin 200 avro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliRezidansUyuşturucuNarkotik
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