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Şişli'de 7'nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın intihar mı, cinayet mi olup olmadığı araştırılıyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:22
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Şişli'de 7'nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

EVDE BULUNAN BİR KİŞİ İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen basın mensuplarına hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tepki gösterildi. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışınca arbede yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişlişüpheli ölümKadın
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