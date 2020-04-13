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Şişli'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

ŞİŞLİ'de gece saatlerinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan ahşap bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:25
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Şişli'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Yangın Şişli, Teşvikiye Mahallesi'nde gece saat 02.00 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Barakalar Sokakta bulunan 2 katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler kısa sürede tüm ahşap binayı sararken, bitişiğinde bulunan bir gecekonduya da sıçradı. Diğer gecekondularda oturan vatandaşlar da kendilerini hemen sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya ve bitişiğinde alevlerin sıçradığı gecekonduya müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinden önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Mahalle sakinlerinin yanan ahşap binayı korku dolu gözlerle izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakini bir vatandaşın yanan binaya bugün birilerinin taşındığını söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliBinaAhşapYangın
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