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Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama

Silivri’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar dün sokağa çıktıklarında Silivri Belediyesi’nin sürpriziyle karşılaştı. Silivri Belediyesi ekipleri, sokağa çıkan vatandaşlara şeker, su, kolonya ve dezenfektan hediye etti.Vatandaşlara canlı müzik dinletisiyle de keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 09:25
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Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama

Koronavirüs (Covid -19) önlemleri kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonrasında dün 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14:00 -20.00 arasında sokağa çıktı. Silivri’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar dün sokağa çıktıklarında ilçe belediyesinin sürpriziyle karşılaştı. Silivri Belediyesi ekipleri tarafından, sokağa çıkan vatandaşlara şeker, su, kolonya ve dezenfektan hediye edilirken, canlı müzik dinletisiyle de keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak park ve banklarda müzik grubunu dinleyen Silivrililer güzel havanın tadını çıkardı. Belediye ekipleri tarafından kesintisiz olarak devam eden ilçedeki düzenleme ve yenilemeleri takip eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sokağa çıkan vatandaşlarla sohbet etti.  

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı normalleşme adımlarından biri olan cafe ve restoranların açılması sebebiyle incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu pazar yaş almışlarımızın, büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlamasına ara verildiği gündeyiz. Umuyorum ki bugünler geçecek ve bu kısıtlamalar tamamen kalkacak düzeye geleceğiz. Sahilimizde yasağın kalkmasıyla restoran, cafe, çay bahçelerinin açılmasıyla ilgili eksiklerimize de baktık. Bugün asıl amacımız ise büyüklerimizin, çınarlarımızın halini hatırını sormaktı. Bugün burada su, şeker, kolonya ve maske dağıtıyoruz. Sahilde Zübeyde Hanım Parkı’nda onlara canlı bir müzik dinletisi yaptık. Virüsle mücadelede Türkiye’nin aldığı yolu önemseyerek hem sağlık çalışanlarımıza hem Sağlık Bakanlığımıza hem hükümetimize hem de Türkiye’de yaşayan vatandaşların ferasetine her zaman inanıyorum, çok ciddi bir şekilde bu sürece destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriSilivri Belediyesi65 Yaş
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