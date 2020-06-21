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Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi

Koronavirüs pandemisi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için bisiklet turu düzenlendi. Silivri’de yapılan bisiklet turuna her yaştan bisiklet sever yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da vatandaşlarla beraber bisiklet sürdü.

21 Haziran 2020 Pazar 10:27
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Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi

Koronavirüs pandemisi boyunca alınan tedbirler sonucunda evlerinden çıkamayan vatandaşlar için bisiklet turu düzenlendi. Silivri Stadı’nda başlayan 10 kilometrelik parkur, Gazi Tepe’de son buldu. Vatandaşların uzun süre evlerinden çıkamayıp hareketsiz kaldıklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sağlıklı bir yaşam için bisiklet sürdüklerini belirtti. Sadece bisikletlilerin kullanabileceği bir yol için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

BAŞKAN YILMAZ : “TEMİZ BİR HAVADA HEP BERABER PEDAL ÇEVİRECEĞİZ”

Pandemi günlerinde uzun bir süre vatandaşların evlerinde kaldıklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hep birlikte bisiklet turu yapmak için toplandıklarını söyledi. Sadece bisikletlilerin kullanacağı bir yol yapacaklarını da söyleyen Başkan Yılmaz, “Sağlıklı yaşama Silivri’de pedal çeviriyoruz. Buradaki amacımız, pandemi günlerinde çok uzun bir süreçte hareketsiz kalan, evlere bekleyen vatandaşlarımızla beraber temiz havada hareketli bir şekilde pedal çevirip kısa bir bisiklet turu yapmak. Hem psikolojik hem de moral motivasyonu artıracak bir etkinlik esasında. Şunu da söylemek istiyorum, biz Silivri’de şu an yapımına başladığımız yalnızca bisikletle seyahat edenlerin kullanabilecekleri bir parkurun da çalışmasını başlattık. İki ay gibi kısa bir sürede Silivri’de ki bisiklet severlere bu parkuru hediye edeceğiz” dedi.

ÖZEL : “UZUN SÜREDİR EVDEN ÇIKAMIYORDUK”

Bisiklet sürmek için geldiğini belirten Ramazan Özel, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Uzun bir süredir bildiğiniz gibi ülkemize de koronavirüs hastalığı bela oldu. Onun için evden de dışarıya çıkamıyoruz. İşlerimize gidip gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir günde böyle bir etkinliğin olması bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silivri BelediyesiSilivriBisikletKoronavirüsPandemiVolkan Yılmaz
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