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Silivri'de uyuşturucu operasyonu

Silivri'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:20
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Silivri'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi. Polis, bir adrese yaptığı operasyonda M.H, B.K, M.D isimleri yakaladı. Aynı mahalle üzerinde bir de iş yeri adresi operasyon düzenleyen ekipler, hurda dükkanı olarak kullanılan adresin sahibini Y.G.'yi yakaladı. Operasyonda 8.2 metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet bilge tüfek, 1 adet çek defteri, 1 adet pompalı tüfek ve 380 TL para ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Y.G. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.H., B.K. ve M.D. adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
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