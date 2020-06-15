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Silivri'de trafik kazası: 1 ölü

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet elektrik direğine çarptı. Kazada aracın sürücüsü Okan Sertkaya hayatını kaybetti.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
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Silivri'de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, saat 07.30'da D-100 Karayolu Edirne istikameti Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Sertkaya yönetimindeki 06 FE 4805 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurup, aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Okan Sertkaya ve yolcu Soner Durukan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinde sürücü Okan Sertkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan yolcu Soner Durukan ise sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni ise Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriKamyonKazaTrafik Kazası
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