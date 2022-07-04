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Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

SİLİVRİ'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 04:29
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahkavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 04.07.2022 08:40
Anahtar Kelimeler:
SilivriSilivri Devlet HastanesiFatih MahallesiKavgaSilahYaralıPolis
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