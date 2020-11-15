Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1291
ALTIN
465.487
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1762
EURO
9.0460
Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Bill Gates'ten 70 milyon dolarlık fon
Son Dakika
Bill Gates'ten 70 milyon dolarlık...
Trump: Biz kazanacağız
Son Dakika
Trump: Biz kazanacağız
Tunceli'de deprem
Son Dakika
Tunceli'de deprem
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü

SİLİVRİ'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.

15 Kasım 2020 Pazar 10:49
9 Okunma
Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü

Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu. Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BELGRAD ORMANI'NDA TONLARCA ÇÖP TOPLANDI!
BELGRAD ORMANI'NDA TONLARCA ÇÖP TOPLANDI!
Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu
Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu
SİLAHLAR SEPETLE GELDİ
SİLAHLAR SEPETLE GELDİ
DURMUYORLAR!
DURMUYORLAR!
SİYAHA BÜRÜNDÜ
SİYAHA BÜRÜNDÜ
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
Adnan Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istemi
Adnan Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istemi
Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi
Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi
Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma