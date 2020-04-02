Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller devam ediyor

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor.