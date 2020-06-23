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Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı

Silivri Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında, Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallelerinde tarım arazisi üzerine yapıldığı tespit edilen 4 adet kaçak yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

23 Haziran 2020 Salı 12:10
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Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı

İSTANBUL - Silivri Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallesinde tarım arazilerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, temel ve kaba inşaat halindeki 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
 

 “KİM OLURSA OLSUN YIKACAĞIZ”

Silivri Belediyesi Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aldığı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kaçak yapı konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.Ekiplerimizce kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilen birçok yapının yıkımını kararlı bir şekilde imkânlarımız dahilinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

"Buradan tarım arazilerinin, orman arazilerinin ve hazine arazilerinin birileri tarafından hakları olmadığı şekilde işgal edilerek, üzerlerine kaçak yapı yapmayı düşünenlere şunu söylemek istiyorum; Milli servettir. Sakın ola ki tarım arazisi üzerine bir şey yapmasınlar. Çünkü ben Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olarak, tarım topraklarını koruyacağıma dair hemşehrilerime söz verdim.Silivrili hemşehrilerim müsterih olsunlar. Biz Silivri Belediyesinin sınırları içerisinde, nüfus kağıdında ne yazarsa yazsın, kartvizitinde ne yazarsa yazsın, ağabeyi, amcası, dayısı kim olursa olsun, bu kaçak yapıları yapan kişilerin yapılarının hepsini, tek tek, bir bir yıkacağız. Bir kere bundan Silivrililer müsterih olsunlar" dedi. 

DHA

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