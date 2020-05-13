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Silivri'de 1 kişi yol kenarındaki araçta ölü bulundu

SİLİVRİ'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta1 kişi ölmüş olarak bulundu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:35
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Silivri'de 1 kişi yol kenarındaki araçta ölü bulundu

Olay, Silivri - Kavaklı Yolu'nda 02.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Silivri- Kavaklı Yolu'nda yoldan çıkmış bir hafif ticari araç olduğunu fark etti. Aracın yanına yaklaşan jandarma ekipleri, araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişiyi kontrol eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin cansız bedeni ölüm sebebi belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriOtomobilYolVefatölüm
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