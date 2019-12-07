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Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar

Silivri Cezaevi'ne alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasası depodan çalınması üzerine polis inceleme başlattı . Çalınan monitör ve kasaların internet üzerinden satıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyen polis, 16 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan bilgisayarların büyük bölümünün ele geçirildiği öğrenildi. 

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar

Silivri Cezaevi'ne alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasası depodan çalınması üzerine polis inceleme başlattı . Çalınan monitör ve kasaların internet üzerinden satıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyen polis, 16 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan bilgisayarların büyük bölümünün ele geçirildiği öğrenildi. 

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:05
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Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar

İstanbul

KAMYONLA DEPODAN ÇIKARILDI

Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, Silivri Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının çalındığı belirlendi. Savcılık talimatıyla polisin başlattığı operasyonda güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde bilgisayar ve monitörlerin bir kamyonla  depodan çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalınan bilgisayar ve monitörlerin internet ortamı üzerinde ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede şüphelilere ulaştı. Polis,  bilgisayar satmaya çalışan şüphelilerle müşteri gibi buluşma ayarladı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Buluşma noktasına gelen 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişi yakalandı. Olayla ilgili operasyonlar sırasında çalınan kasa ve monitörlerin büyük bölümüne ulaşıldığı öğrenildi. 

Yetkililer olayla ilgili operasyonların sürdüğünü gözaltı sayısının artabileceğini söylediler. Öte yandan bilgisayarların cezaevi deposundan çıkarılmasına yardım eden kişilerin tespiti için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 07.12.2019 05:49
Anahtar Kelimeler:
MonitörPolisBilgisayar KasasıCezaeviSilivri
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