Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473
ALTIN
419.809
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.3191
EURO
8.9706
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Silici operasyonunda 2. dalga 

İSTANBUL merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenlendi.

26 Şubat 2021 Cuma 10:04
6 Okunma
Silici operasyonunda 2. dalga 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesindeİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli bugün 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "Silici 2" operasyonu gerçekleştirildi.

"Silici 2" operasyonu 15-16 Ocak tarihinde gerçekleştirilen "Silici" operasyonun devamı oldu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silici OperasyonuKAÇAKÇILIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı
Yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı
Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi
İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi
İstanbul'da DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi 
Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi 
Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı 
Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı 
Beyoğlu ve Şişli'de 300 personel ile dev denetim
Beyoğlu ve Şişli'de 300 personel ile dev denetim
İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma