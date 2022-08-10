Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.795,29
ALTIN
1.034,98
DOLAR
17,96
STERLİN
21,74
EURO
18,37
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 54...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şile’de Kum Zambağı Şenliği yapıldı

Endemik bitki türü olan kum zambağı için farkındalık oluşturmak amacıyla Şile Belediyesi ve Çevre Gönüllüleri Derneği 1’inci Kum Zambağı Şenliği düzenledi. 1 gün süren şenlikte katılımcılar zambakları yerinde görmek için Ayazma plajında yürüyüşü yaptı ve sembolik olarak kum zambağı bahçesi kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:07
Şile’de Kum Zambağı Şenliği yapıldı

Ayazma plajında düzenlenen şenliğe Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞİLE  810 ADET ÇİÇEKLİ BİTKİ TÜRÜNE SAHİP

Etkinlikte konuşan Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren “3 yıl önce yapılması planlanan şenlik pandemi nedeniyle bu seneye nasip oldu. Şile çok önemli bir coğrafyaya sahip. Ülkemizde 9040 adet çiçekli bitki türü yer alıyor. İstanbul’da bin 500 civarında çiçekli bitki türü var. İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan Şile’ye geldiğimizde 750 km2 alanda 810 tane çiçekli bitki türüne sahip bir ilçedeyiz” dedi.

 Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da Şile’nin tabiat ve doğal güzelliklerinin, kültürel değerlerinin yaşatılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getirdi. İnsanlara da büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Ocaklı, “Altın sarısı kumlarımızda yetişen kum zambaklarımızın önemini anlatmak, güzelliklerini anlatmak için ve yarınlara bu değerlerin taşınması konusunda çalışmalarımızı daha da katlayarak sürdürmek için bir aradayız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞileZambakKum ZambağıKum Zambağı Şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta alt geçitler suyla doldu
Esenyurt'ta alt geçitler suyla doldu
Meteorolojiden İstanbul'a "sarı" uyarı
Meteorolojiden İstanbul'a "sarı" uyarı
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı
Esenyurt'ta yaşayan 54 Suriyeli "Gönüllü Geri Dönüş" projesiyle ülkesine dönüyor
Esenyurt'ta yaşayan 54 Suriyeli "Gönüllü Geri Dönüş" projesiyle ülkesine dönüyor
Kartal Cemevi Başkanına saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Kartal Cemevi Başkanına saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti
Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti
Ücretli otoyolda katlanır plaka kurnazlığı
Ücretli otoyolda katlanır plaka kurnazlığı
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu
Kartal Cemevi Başkanı’na saldırı soruşturmasında 9 gözaltı
Kartal Cemevi Başkanı’na saldırı soruşturmasında 9 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول