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Şile'de terk edilen gemiyle ilgili korkutan iddia

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

Şile'de terk edilen gemiyle ilgili korkutan iddia

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:36
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Şile'de terk edilen gemiyle ilgili korkutan iddia

İSTANBUL - 

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor. Şile sahilinde Karaburun mevkii siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıtın olduğunu öne sürdü. Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞileTerk Edilen Gemi
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