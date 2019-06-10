Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93914
ALTIN
247.426
DOLAR
5.7896
STERLİN
7.3619
EURO
6.5453
Bisikletle dünyayı geziyorlar
Bisikletle dünyayı geziyorlar
700 yıllık Cumalıkız köyüne ziyaretçi akını
700 yıllık Cumalıkız köyüne ziyaretçi...
İzlanda - Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek
İzlanda - Türkiye maçını Szymon...
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı
Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı

"Sıfır Atık Mavi Projesi' başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

"Sıfır Atık Mavi Projesi' başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
8 Okunma
"Sıfır Atık Mavi Projesi' başladı

İSTANBUL - Sabah saatlerinde Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet ,cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev bulundu.  Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün çünkü dünyanın ve ülkemizin atık konusunda durumu malum. 2050 yılında denizlerde plastik sayısı ile balıkların sayısının aynı olacağı belirtiliyor. Bunu bu duruma getiren biziz. Bugün çok önemli bir gün çünkü bunun önlenmesi için canla başla çalışan bir grup var. Burada ilk adımları atılacak. Biz de su altı temizliği yapacağız. Suyun üzerinde de bu durumla ilgili neler gözlemlediğimizi paylaşacağız. Eğer başarırsak dünyanın durumunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edecek. Benim girip denizden atığı toplamam değil de; bunun hiç olmaması, farkındalık oluşması, poşet, plastik tüketiminin azalması önleyici faktörler. Bunları biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Dipte neler olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm yıl boyunca çalışmalar olacak. Deniz benim evim, deniz canlılarının plastikle boğuştuğunu düşünüyorum. Bizim attığımız plastik atıklar yüzünden nesli bile tehlikede olan canlılar var. Evinize nasıl çöp atmıyorsanız ona göre davranalım, tüketimiz azaltalım ve tek kullanımlık plastik atıklardan kaçınalım.”
 

Proje kapsamında öğlen saatlerinde Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bir tören de düzenlenecek.



PROJE HAKKINDA

"Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek.  Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek. Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Çalışmalarla yaz sezonu sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıSıfır Atık Mavi Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogarda dönüş yoğunluğu
Otogarda dönüş yoğunluğu
16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı
Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi
Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi
Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik
Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans