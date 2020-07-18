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Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü Sanatçı Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan özel hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:09
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Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

HASTANEDEN AÇIKLAMA

 

Bu arada, Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Huysuz Virjin' karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020, Cuma günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi: KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyfi DursunoğluHuysuz VirjinVefat
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