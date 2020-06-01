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Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi

Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar Bayrampaşa Otogarını hareketlendirdi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 11:57
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Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması sona erdi. Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar Bayrampaşa Otogarı'na akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle anne ve babasının 3 aydır İstanbul'da kaldığını söyleyen İmdat Aslan, "Anne ve babamı Erzurum'a gönderdim. 3 aydır evden çıkmıyorlardı kısıtlama nedeniyle. Bugün Allah'ın izni ile gönderdik." dedi.


"YOĞUNLUK ÇOK"

Bir otobüs firmasında görevli olan Adnan Kılınç da yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu ifade ederek, "Durum beklediğimizden daha iyi. Şu an 5-6 tane ek servisimiz var, yoğunluk çok. Dünden bu yana en az 15 araba askerleri gönderdik. Bugün de buradan gönderiyoruz. İşler herhalde yoluna girecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyahat KısıtlamasıOtogar
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