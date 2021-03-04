Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa götürüldüğü sırada da tekme savurdu

Olay saat 23:30 sıralarında Cihangir Mahallesi, Dr. Mehmet Öz Sokak No:15'te meydana geldi. İddiaya göre İrem D. İle Muhammer K. birlikte yaşadıkları evde arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrem D. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı. Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. “Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini söyleyen İrem D., “Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" dedi.

BIÇAKLADIĞI SEVLGİLİSİNE TEKME İLE SALDIRDI

Polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak üzere binadan çıkarılan Muhammer K.'ya “Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. Hafif yaralı olan Muhammer K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı'nda bulunan Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İREM D. GÖZALTINA ALINDI

Birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçaklayan İrem D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.