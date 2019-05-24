Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı

İSTANBUL- Kağıthane semti Hamidiye Mahallesi’nde Haliç caddesi üzerinde açık alana kurulan, bu nedenle trafik ve yaya akışını olumsuz etkileyen pazar yeri, mevcut yerinden kaldırılarak, yeni yapılan 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi işbirliği ile oluşturulan yeni kapalı pazar alanı, vatandaşlara birçok kolaylık sağlayacak.

Hamidiye Mahallesi Yeni Kapalı Pazar Yeri’nde; 400 araçlık otopark, ibadet yerleri, aydınlatma, engellilerin rahat ulaşımı için özel yollar ve halka açık kullanım alanları bulunuyor.

"Vatandaşlarımız sıcaktan ve yağıştan etkilenmeyecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Vatandaşlarımız yağışlı ve aşırı sıcak havalarda mevsimlerin olumsuz etkilerini, yeni kapalı pazar yerinde hissetmeyecekler. Bölgedeki trafik akışı da rahatlamış olacak. Her açıdan vatandaşımıza modern bir alan sunmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde açıkladı.

Haber: Elif Hayvalı