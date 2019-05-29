Şehit çocukları için iftar

2000 KİŞİ ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN İFTARDA BİR ARAYA TOPLANDI

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından İstanbul’da Wow İstanbul Hotel Yeşilköy’de düzenlenen iki bin kişilik iftar yemeğinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden şehit aileleri ve yakınları bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı iftara sanatçılarda ilgi gösterdiler ve destek verdiler.

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde Vizyon Production ve Bonart Ajans iş birliğiyle düzenlenen iftar yemeği, şehit ailelerini ve yakınlarını bir araya getirdi. Tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak başlayan ve semazenlerin gösteri yaptığı görkemli geçen geceye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti’li milletvekilleri ile sanatçılar da katıldılar. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak, Pınar Dilşeker, Sami Aksu, Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever, Meral Konrat, Nur Ertürk, Neslihan Maltepe, Eylül Özdemir ve teknik direktör Güvenç Kurtar iftara katılan isimler arasında yer aldılar.

İftar davetinde konuşma yapan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin başkanı Meltem Kaya “Vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin bize emanetleri olan çocukları için kurduğumuz bu dernek ile onlara daha iyi bir gelecek sunmak üzere çalışıyoruz. 81 ilde 81 şehit çocuğunun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Diğer bir yandan da Yaşayan Şehit Kütüphaneleri adı altında bir diğer projeyi de eğitim hayatına kavuşturmak için çabalıyoruz” dedi. Çeşitli kişi ve kuruluşlara plaketleri verilirken konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da konuşmasında“Vatanın savunmasında canlarını veren asker, polis şehitlerimizin yası sıra bir de dışişleri bakanlığında görevli iken yurt dışında saldırıya uğrayan ve şehit olan dışişleri personeli var. Terör örgütlerinin bir dönem hedefi olan bu çalışma arkadaşlarımızı da hiç bir zaman unutmadık. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan da bir söz veriyorum. Dışişleri Bakanlığı olarak yapacağımız kampanya ile Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’ne katkı sağlayarak şehit çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için biz de destek olmak istiyoruz” dedi.