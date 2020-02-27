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Şehir Hatları, İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:15
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Şehir Hatları, İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli

İstanbul,(DHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi

Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi


Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde: 

08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Sarıyer

07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07:45 Bostancı-Adalar

07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü

07:30 Beşiktaş-Adalar

07:10 Adalar-Beşiktaş

07:05 Bostancı-Büyükada

07:00 Büyükada-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı


Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

DHA

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Şehir HatlarıİDOBUDOSeferLodosEngelönce Vatan
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