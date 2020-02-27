Şehir Hatları, İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli

İstanbul,(DHA)
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi
Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi
Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi
Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde:
08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar
07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı
07:45 Bostancı-Adalar
07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü
07:30 Beşiktaş-Adalar
07:10 Adalar-Beşiktaş
07:05 Bostancı-Büyükada
07:00 Büyükada-Bostancı
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
DHA