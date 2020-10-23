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ŞEHİDİN BABAEVİNE ASILAN BAYRAĞI YERE ATTI!

Sultangazi’de Şehit Esma Çevik’in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi. 

23 Ekim 2020 Cuma 08:52
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ŞEHİDİN BABAEVİNE ASILAN BAYRAĞI YERE ATTI!

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik’in Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede  gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül’ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı. 

Olay anını anlatan Şehit Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı. Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, ‘iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor’ diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

İfadesinde, bayrağı koparttığını ve yere attığını itiraf eden kadının, zihinsel engelli kızının Türk Bayrağı'nı çok sevdiğini belirterek, "Kızım sürekli bayrağın bulunduğu evin önüne gidiyordu ve bayrağı istiyordu. Ben de olayın yaşandığı gün peşinden giderek kızımı eve götürmeye çalıştım. Ancak ne yaptıysam ikna edemedim. Daha sonra aileden bayrağı vermelerini istedim. Onlarda vermedi. Ben yine kızımı eve götürmeye çalıştım. Gelmeyince ben de sinirlenerek bayrağı olduğu yerden kopartarak, yere fırlattım" dediği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziŞehitBayrakEsma Çevik
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