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Sefaköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

14 Mart 2020 Cumartesi 07:48
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Sefaköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelmekte otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100  Karayolu  Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SefaköyTrafik KazasıKüçükçekmece
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