Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı
Kocaeli'de 22 adet daire...
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Savaştan kaçan kadın eyleme katıldı

İstanbul'da bebeği ile savaş karşıtı eyleme katıldı

27 Mart 2022 Pazar 17:26
Savaştan kaçan kadın eyleme katıldı

İSTANBUL (DHA)

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından eşini bırakarak 2 çocuğu ile ülkesini terk eden Alona Hrynenko, İstanbul'da savaş karşıtı eyleme katıldı. Kucağında 1 buçuk yaşındaki bebeği ile Rusya'yı protesto eden Alona Hrynenko,"Küçük bir şehirde yaşıyorduk, her yer bombalandı ve şehir diye bir şey kalmadı" dedi.

Ukrayna Kharkiv'de yaşayan Alona Hrynenko(35), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrası eşi Igor Hrynenko, 1 buçuk yaşındaki oğlu Daniel ve 4 yaşındaki kızı Evhenia ile yol güvenliği nedeniyle 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından Macaristan sınırına ulaştı.

Igor Hrynenko, erkeklerin ülke dışına çıkışı yasak olduğu için eşi ve çocuklarını sınırdan geçirdikten sonra Ukrayna'da kaldı. İki çocuğuyla çaresiz kalan Alona Hrynenko, 5 yıl önce İstanbul'a yerleşen Kharkiv Pedagoji Akademisi'nden arkadaşı Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan'ın daveti üzerine Macaristan'dan bindiği uçakla İstanbul'a geldi. Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan, havalimanında karşıladıkları Alona Hrynenko ve çocuklarını evlerine götürerek misafir etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaUkraynalı KadınSavaştan Kaçan Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
Büyükada’da tarihi otelde yangın
Büyükada’da tarihi otelde yangın
İstanbul’da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor!
İstanbul’da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor!
"Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz"
"Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz"
THY'den yolcularına özel simülatör; İstanbul'a havadan gezecekler
THY'den yolcularına özel simülatör; İstanbul'a havadan gezecekler
Maltepe'de hafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de hafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı
Balıkçı ve tekne sahiplerinden taşkın hazırlığı
Balıkçı ve tekne sahiplerinden taşkın hazırlığı
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu
Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma