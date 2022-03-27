Savaştan kaçan kadın eyleme katıldı

İSTANBUL (DHA)

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından eşini bırakarak 2 çocuğu ile ülkesini terk eden Alona Hrynenko, İstanbul'da savaş karşıtı eyleme katıldı. Kucağında 1 buçuk yaşındaki bebeği ile Rusya'yı protesto eden Alona Hrynenko,"Küçük bir şehirde yaşıyorduk, her yer bombalandı ve şehir diye bir şey kalmadı" dedi.

Ukrayna Kharkiv'de yaşayan Alona Hrynenko(35), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrası eşi Igor Hrynenko, 1 buçuk yaşındaki oğlu Daniel ve 4 yaşındaki kızı Evhenia ile yol güvenliği nedeniyle 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından Macaristan sınırına ulaştı.

Igor Hrynenko, erkeklerin ülke dışına çıkışı yasak olduğu için eşi ve çocuklarını sınırdan geçirdikten sonra Ukrayna'da kaldı. İki çocuğuyla çaresiz kalan Alona Hrynenko, 5 yıl önce İstanbul'a yerleşen Kharkiv Pedagoji Akademisi'nden arkadaşı Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan'ın daveti üzerine Macaristan'dan bindiği uçakla İstanbul'a geldi. Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan, havalimanında karşıladıkları Alona Hrynenko ve çocuklarını evlerine götürerek misafir etti.