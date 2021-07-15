Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1367.25
ALTIN
502.36
DOLAR
8.5557
STERLİN
11.8764
EURO
10.1329
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 

Sarıyer TEM Otoyolu'nda otomobil trafik polis aracına çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralanırken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapartıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:32
7 Okunma
Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde saat 07.15 sıralarından meydana geldi. 34 SE 6473 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen trafik polisi aracına çarptı. Polis aracında önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis aracı ve otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTEMOtoyolKazaPolisTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslere denetim
Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslere denetim
Saraçhane'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Saraçhane'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı
15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı
Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı
Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın
Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın
Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dere yatağına uçtu: 1 yaralı 
Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dere yatağına uçtu: 1 yaralı 
Güngören'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 
Güngören'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma