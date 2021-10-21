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Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı

​​​​​​​İstanbul'da bindiği takside içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde para bulunan valizi unuttuğu ve bu valizin taksi durağı işleten Orhan Aydoğdu tarafından bulunarak kendisine teslim edildiği iddia edilmişti. Aydoğdu, kameraların karşısına geçerek 'Parasını bulduğumuz için bize bir miktar para teklif etti ama kabul etmedik, isterse çıkıp kameraların karşısında kendisi de söyleyebilir' demişti. İşte o iddiaların odağındaki Necip Y. konuşarak "O videonun böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem buna asla müsaade etmezdim" dedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:48
9 Okunma
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı

'Benim asla böyle bir param olmadı, valizin içinde de şahsi eşyalarımdan başka bir şey yoktu' diyen Necip Y., "Çanta bana aitti ama içinde herhangi bir para yoktu. Olayı baştan sona ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Kamuoyu doğru bilgilensin diye. Şimdi ben Perşembe günü, beyefendinin iddia ettiği gibi Cumartesi falan değil. Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önünden Sarıyer Kaymakamlığı'na gitmek üzere taksiye bindim. Takside sadece kişisel eşyalarımın olduğu, tıraş malzemesidir, elbiselerim, ayakkabılarım ve birkaç tane kitabımın olduğu orta büyüklükte bir çantamı unuttum. İndikten on beş dakika sonra fark ettim ve geri geldim, aramaya çalıştım. Daha sonra ben de hemen o yukarıdaki taksiye, yani bu videoyu çeken taksiciye gittim, durumumu anlattım. Telefonumu bir kağıda yazdım. İsmimin ve telefonumun yazılı olduğu kağıdı taksi durağındaki masaya bıraktılar. Yakın taksilere de anons geçmesi için kendisinden rica ettim. Yoldan geçen bir taksiyi durdurdum ve o taksi ile yakındaki taksi duraklarını tek tek dolaştım ve not bıraktım. İstinye Polis Karakolu'na doğru giderken telefon geldi ve çantamın bulunduğunu söylediler. Polis memuru sağ olsun yardımcı oldu. Ve hızlı bir şekilde Ferahevler'deki taksi durağına geldim. Ben kendisine eşyalarımı bulduğu için teşekkür ettim, minnet duyduğumu söyledim" şeklinde konuştu. 

"İÇİNDE EŞYALARIM OLDUĞU İÇİN ORADA TAMAMEN ESPRİ AMAÇLI SÖYLENDİ" 

Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Necip Y. sözlerine; "O arada bize çay da ısmarladı. Yirmi, otuz dakika boyunca orada bekledik. Orada bir samimiyet havası var. Orada bir şakalaşma yapılıyor. Sürekli ben onun çekildiğinin bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem bunu asla müsaade etmem. Yani bunun için tutanak tutarım. Ayrıca onun yaptığı röportajla ilgili de bazı şeyler söylemek istiyorum. Baktığımda bu bir reklam çalışması gibi, çantanın içinde herhangi bir para yok. İçinde eşyalarım olduğu için orada tamamen espri amaçlı söylendi. O espri yaptı ben de esprili bir şekilde karşılık verdim. Orada herhangi bir para yok, bulunmuş ve kaybolmuş herhangi bir para yok. Sadece eşyalarım bulundu. Ben onun için de kendisine minnettar olduğumu söyledim. Bunun dışında reklamını yapmak için bunu yaptı. Ben öyle düşünüyorum. En azından kendisine ulaştım. Kendisinin bir an önce bu konuyu düzeltmesi için açıklama yapmaya davet ettim. Kendisiyle bizzat görüştüm ve kendisinin çok üzgün olduğunu, bunun bir hata olduğunu, bunu yapmaması gerektiğini söyledi" şeklinde devam etti.  Bu durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Necip Y., "Gerçekten büyük bir mağduriyet, büyük bir şaşkınlık içindeyim. Ben kendisinin hem bağlı olduğu odayı aradım, şoförler odası, taksici bu arkadaş. Bir yönetici bana döndü, bu konuda çalışma yaptığını hukuk işleriyle ilgilenen birimle konuşacaklarını ve en kısa zamanda bana geri dönüş yapacaklarını söylediler. Ben de bundan sonra eğer açık bir şekilde çıkıp size ve başka basın mensuplarına bu olayı hangi amaçla yaptığını söylerse ve özür dilerlerse bunu düzeltirlerse benim de bunlardan başka bir talebim yok zaten" dedi.    

DHA

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İstanbulTaksiBagajParaOyun
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