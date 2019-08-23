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Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

Sarıyer'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı. Tahliye işlemleri nedeniyle bina sakinleri, eşyalarını çıkarırken, çalışmalar havadan da görüntülendi.

Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

Sarıyer'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı. Tahliye işlemleri nedeniyle bina sakinleri, eşyalarını çıkarırken, çalışmalar havadan da görüntülendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:14
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Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

İSTANBUL - Bahçeköy'de bir hafta önce kolonları patladığı için boşaltılan binayla ilgili hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti. Tahliye işlemleri ise bugün saat 10.00 itibariyle başladı. Eşyaların tahliyesi için binaya ev sahipleri ve nakliyeciler geldi. Nakliyecilerin gelmesiyle birlikte zabıtaların kontrolünde bina önündeki emniyet şeridi açıldı. Ardından binanın kapısı açılarak. Nakliyeciler ile birlikte ev sahibi eşyaların taşınması için binaya girdi. Bugün 3 bina sakininin eşyalarının taşınması planlanıyor.

"HERKES MUTLU OLUR İNŞALLAH"

Eşyaları ilk tahliye edilecek kişi olan Tufan Sarkaya, "Bir aksilik çıkmazsa birazdan eşyalarımı taşımaya başlayacağız. Sonraki süreci de bekleyeceğiz. Şu anda kayınpederimde kalıyorum." dedi. Mutlu olduklarını belirten Sarkaya, "İnşallah diğer komşularım da sağlam bir şekilde eşyalarını alırlar, herkes mutlu olur inşallah." diye konuştu. 

"ÇARESİZ BEKLİYORUZ"

Kızıyla birlikte bina önünde bekleyen bir diğer bina sakini Olgun Keçeci ise, "Ben bugün eşyalarımı almayacağım ama almaya başlıyorlarmış. Halimiz perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taşıma da bir külfet istiyor. Raporu öğrendik. Riskli olduğunu söylediler. Ama taşınabilir olduğunu söylediler. Akıbeti hakkında bir bilgi yok. Yıkılıp, yıkılmayacağı, ya da güçlendirme yapılacağı hakkında. Çaresiz bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerKolonları Patlayan BinaTahliye
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