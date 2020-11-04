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Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

SARIYER'de TEM  Otoyolu yan yolda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içinden geçip arkadan çıkarken, sürücü hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 09:39
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Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Berke Erkan'ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil TEM yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yol ile TEM otoyolunu bir birinden ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin ön tarafından giren bariyerler otomobilin içinden geçerek arkadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar derhal sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüyü sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak sürücü yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik tedbiri alarak yan yolu trafiğe kapattı. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra yan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTEMOtoyolTrafik Kazası
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