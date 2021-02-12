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Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bazı noktalara kara yağışı da etkili olmaya başlarken, Sarayburnu Sahili'nde bir grup arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. 0 derecede denize girenler, "Hiç üşümüyoruz. Pazar günü kar yağacak diyorlar. O gün de geleceğiz" dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 10:36
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Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışı da bazı noktalarda etkili olurken, Sarayburnu Sahili'nde kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 arkadaş, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüş yaptı, denize girdi. Denizde yüzen grup, kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini, havaya bakmaksızın her hafta mutlaka yüzdüklerini belirtti. Yaşları 50 ile 65 arasında değişen arkadaşlar, kar yağarsa yeniden yüzmeye geleceklerini söyledi.

"YAZIN HERKES YÜZER, ÖNEMLİ OLAN BÖYLE HAVADA YÜZMEK"

54 yaşındaki Murat Canti, "Yazın herkes yüzer. Önemli olan bu havalarda da vücudu dinç tutmak, yüzebilmek. Sağlığımızı buna borçluyuz. Vücudumuzu alıştırdık senelerce. Suda şifa var. Hiç hasta olmuyoruz. 50 yıldır giren var aramızda. Pazar gününü bekliyoruz kar yağacak diyorlar. O zaman da hep beraber geleceğiz. Kar yağdığında daha güzel olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarayburnuDenizYüzme
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