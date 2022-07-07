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Sarallar operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergilendi

İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu şüphesiyle Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan 122 şüpheli  adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah,  kılıç ve telsizler emniyette sergilendi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:01
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergilendi

Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Ele geçirilenler arasında kılıçlar dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
SarallarSuçSuç örgütüPolisOperasyonSilahEmniyetErdal Acar
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