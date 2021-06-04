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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:16
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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 16 AKU 521 plakalı TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerlere parçaladıktan sonra yön levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Otoyol görevlileri ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Parçalanan bariyerler görevliler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeKuzey Marmara OtoyoluTIRKazaTrafik Kazası
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