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Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000 yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:10
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Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı

İSTANBUL - Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000  yataklı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağının açıklanmasının ardından inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde zemin betonu dökülen inşaatta, temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda iş makinesinin ve işçinin çalıştığı inşaat alanında binaları oluşturacak metal iskeletler oluşmaya başladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeHastane InşaatıBina Yapımı
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