Sancaktepe'de kumar oynatılan kıraathaneye baskın

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi’nde bulunan kıraathanede kumar oynatıldığını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde baskın yaptı. İşyeri sahibi B.C. hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri de mühürlendi. Operasyon sırasında kumar oynayan 6 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı. Kıraathanede bulunan iskambil kağıtları ve paralara da el konuldu.