Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
513.914
DOLAR
8.5716
STERLİN
12.0641
EURO
10.3887
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sancaktepe'de hurda deposunda yangın

SANCAKTEPE'de hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. 

15 Haziran 2021 Salı 09:31
3 Okunma
Sancaktepe'de hurda deposunda yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Sancaktepe, Hilal Mahallesi, Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir hurda deposunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanığı Furkan Yılmaz, "Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım, küçük bir yangın vardı. Ondan sonra bir patlama sesi daha geldi, birden alevler çatıya yükseldi. 30 saniye sonra bütün çatı yanmaya başladı, yangın her yere yayıldı. Kalan birileri yoktu, hemen itfaiyeyi aradım" dedi. Depoda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeHurdaDepoYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKM yüzünü gösterdi
AKM yüzünü gösterdi
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
Fatih'te atık kağıt depolanan metruk binada yangın
Fatih'te atık kağıt depolanan metruk binada yangın
Narkotik polisleri kapıdaki sahte mühür oyununu bozdu 
Narkotik polisleri kapıdaki sahte mühür oyununu bozdu 
Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Marmara'nın her köşesinde midye avcıları
Marmara'nın her köşesinde midye avcıları
Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma