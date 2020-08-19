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Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu'nu silahla öldüren katil zanlısı polis tarafından yakalandı. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli 'eşimle beraber yaşayamaya başladıktan sonra beni ölümle tehdit ediyordu' dedi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:45
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Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Olay 18 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde Ihlamur Koşu Parkı'nın yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş arazide konuşmak bir araya gelen iki arkadaş arasında çıkan kavgada Murat D.(30)'un yanında getirdiği silahıyla Mehmet Hamurcuoğlu'na (28) ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mehmet Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak detaylı incelemeler yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaydan saatler sonra şüpheli Murat D.'yi Kadıköy' de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesinde Mehmet Hamurcuoğlu ile 10 yıldır arkadaş olduğunu, Hamurcuoğlu ve eşi Şehri D. arasında ilişki olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin, eşi ile Mehmet Hamurcuoğlu'nun 9 Haziran tarihinde beraber kaçtıklarını, aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği öğrenildi. Eşi ile bir evde yaşamaya başladıktan sonra Mehmet Hamurcuoğlu'nun sürekli arayarak kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeCinayetşüpheli
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