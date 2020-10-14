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Salıncak demirine asılı halde cesedi bulundu

ATAŞEHİR'de 22 yaşındaki gencin cesedi, çocuk parkı içerisinde bulunan salıncak demirinde asılı halde bulundu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:30
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Salıncak demirine asılı halde cesedi bulundu

Olay saat 23:30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkın yanından geçen vatandaşlar bir kişinin salıncak demirine asılı halde olduğunu fark edip polise haber verdi.

SALINCAK DEMİRİNE ASILI HALDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri salıncak demirine asılı halde bulunan 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri park çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Oğuzhan Korkmaz'ın yakınları olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Cenazeyi görmek isteyen yakınları polis zorlukla sakinleştirdi. Bu sırada fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı parkta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirParkIntihar
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