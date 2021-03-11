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Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 10:19
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Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı Mustafa Ö.'nün de içinde bulunduğu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salih MemişoğluCinayetÇekmeköy
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