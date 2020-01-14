Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120249
ALTIN
291.018
DOLAR
5.8760
STERLİN
7.6371
EURO
6.5465
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere...
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon

İSTANBUL merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon

İSTANBUL merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14 Ocak 2020 Salı 10:17
7 Okunma
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerindeki arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte RaporEngelliSağlıkMali Suçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Hadımköy'de vinç devrildi: 1 ölü
Hadımköy'de vinç devrildi: 1 ölü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Gümüşdağ görevi bırakıyor
Gümüşdağ görevi bırakıyor
Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek
Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek
Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek
Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek
Fırtınada en çok merak edilen sorunun cevabı
Fırtınada en çok merak edilen sorunun cevabı
Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı...
Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı...
Ali Tezel gözaltına alındı
Ali Tezel gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans