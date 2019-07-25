Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102095
ALTIN
259.598
DOLAR
5.6810
STERLİN
7.1021
EURO
6.3435
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA İLE MÜZİĞE DAİR
Son Dakika
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA...
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
Son Dakika
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
SpaceX aracı yandı
Son Dakika
SpaceX aracı yandı
Josef de Souza İstanbul'da
Josef de Souza İstanbul'da
Trafik kilitlendi
Son Dakika
Trafik kilitlendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahte dolarlar sergileniyor

Tarihi operasyonda ele geçirilen sahte dolarlar, emniyetin bahçesinde sergileniyor

Sahte dolarlar sergileniyor

Tarihi operasyonda ele geçirilen sahte dolarlar, emniyetin bahçesinde sergileniyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
17 Okunma
Sahte dolarlar sergileniyor

İSTANBUL, (DHA)

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. 

3 gün önce Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Profesyonel baskı makinelerinin bulunduğu 2 katlı matbaanın üst katında ise tespit edilen gizli bir geçidin olduğu bulundu. Basılan sahte dolarların ise burada bulunan depoda saklandığı belirlendi. Operasyonda ayrıca, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda boya, kalıp ile teknik araç ve gereçler de ele geçirildi. Polisin, sahte dolar basım işini organize eden finansör örgüt lideri A.A. ile dolarların çizimini yapan grafiker M.Ü.'yü arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bahçeye konulan sahte dolarların yanı sıra para sayma makinaları da dikkat çekti. Ele geçirilen sahte dolarlar havadan da fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte DolarlarKalpazanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçelievler'de caddede çökme
Bahçelievler'de caddede çökme
'Boğaz'a çamur aktı
'Boğaz'a çamur aktı
Üsküdar'da metrobüs kazası
Üsküdar'da metrobüs kazası
Trafik kilitlendi
Trafik kilitlendi
Eyüpsultan'da kaza
Eyüpsultan'da kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Yağmacıların hedefi olmuştu...
Yağmacıların hedefi olmuştu...
İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...
İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...
Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın
Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans