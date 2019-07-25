Sahte dolarlar sergileniyor

İSTANBUL, (DHA)

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

3 gün önce Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Profesyonel baskı makinelerinin bulunduğu 2 katlı matbaanın üst katında ise tespit edilen gizli bir geçidin olduğu bulundu. Basılan sahte dolarların ise burada bulunan depoda saklandığı belirlendi. Operasyonda ayrıca, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda boya, kalıp ile teknik araç ve gereçler de ele geçirildi. Polisin, sahte dolar basım işini organize eden finansör örgüt lideri A.A. ile dolarların çizimini yapan grafiker M.Ü.'yü arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bahçeye konulan sahte dolarların yanı sıra para sayma makinaları da dikkat çekti. Ele geçirilen sahte dolarlar havadan da fotoğraflandı.