Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1304
ALTIN
453.823
DOLAR
7.8444
STERLİN
10.4736
EURO
9.3883
Sabiha Gökçen’e 4 ödül
Sabiha Gökçen’e 4 ödül
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün yüzüne çıkarılıyor
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün...
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek antikorla doğuyor'
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek...
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre; Yunus bizden biridir
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre;...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen’e 4 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, Teknoloji Kaptanları Yarışmasından 4 ödülle döndü.

01 Aralık 2020 Salı 13:32
2 Okunma
Sabiha Gökçen’e 4 ödül

İSTANBUL - 35 farklı firmadan 61 projenin yarıştığı Teknoloji Kaptanları ödülleri sahiplerini buldu. Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi (İSG), 4 ödül kazandı. Sosyal Sorumluluk Projesiyle ikincilik, Operasyonel Yetkinlik Projesiyle üçüncülük, İnovasyon Projesiyle üçüncülük ve Müşteri ile Etkileşim Projesi ile üçüncülük kazanan İSG, yarışmayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nden üç adet üçüncülük ve bir adet de ikincilik olmak üzere toplam 4 adet ödülle döndük. Projelerdeki değerli iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçene 4 ödülİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza 
Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza 
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
“Kerpiç yüzyıllar boyu ayakta kalabilir”
“Kerpiç yüzyıllar boyu ayakta kalabilir”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma