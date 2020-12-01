Sabiha Gökçen’e 4 ödül

İSTANBUL - 35 farklı firmadan 61 projenin yarıştığı Teknoloji Kaptanları ödülleri sahiplerini buldu. Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi (İSG), 4 ödül kazandı. Sosyal Sorumluluk Projesiyle ikincilik, Operasyonel Yetkinlik Projesiyle üçüncülük, İnovasyon Projesiyle üçüncülük ve Müşteri ile Etkileşim Projesi ile üçüncülük kazanan İSG, yarışmayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.



Açıklamada, “Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nden üç adet üçüncülük ve bir adet de ikincilik olmak üzere toplam 4 adet ödülle döndük. Projelerdeki değerli iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.