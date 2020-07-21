Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri...
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen’de PCR test merkezi hizmete girdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki PCR test merkezi hizmete girdi. Test merkezinde alınan numuneler terminal içerisinde bulunan laboratuvarda incelenecek.

21 Temmuz 2020 Salı 13:34
0 Okunma
Sabiha Gökçen’de PCR test merkezi hizmete girdi

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan ve Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu karşılama alanında bulunan test merkezinde PCR testi yapılabilecek. Türkiye’den yurt dışına gidecek olan yolcuların test yaptıracakları merkezde alınan numuneler yine terminal içinde bulunan laboratuvarda incelenecek ve en geç 5 saat içinde sonuçlar yolculara bildirilecek.

PCR TEST MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERECEK

PCR Test Merkezi hakkında açıklamalar yapan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, Türkiye’den yurt dışına çıkacak olan yolcuların gidecekleri ülkede sorun yaşamamaları için PCR testine ihtiyaç duyulduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu aşamada havalimanlarında da test merkezi oluşturma kararı aldığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Test Merkezi 21 Temmuz Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat esasında havalimanımızda hizmet vermeye başlayacak. Test yaptırmak isteyen yolcularımızın yurt dışına çıkacaklarını belgeleyen bilet, öğrenim belgesi, davetiye gibi evrakları ile havalimanımızda bulunun test merkezine başvurmaları; başvuru esnasında ise 110 lira tetkik bedelini halk sağlığı genel müdürlüğünün hesabına yatırdıktan sonra, yatırmış olduklarına dair belge veya dekontu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere halk sağlığı genel müdürlüğümüzün birçok şehirde bulunan yetkili PCR Test Merkezleri, hali hazırda test hizmetlerini vermeye devam ediyor. Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden kendilerine en yakın test merkezini bularak test işlemlerini yaptırabiliyor. İlave olarak test merkezlerinin havalimanlarında da kurulmasıyla birlikte yolcularımızın hizmet alacağı nokta sayısı artmış oluyor. Yurt dışı uçuşları öncesi PCR testini havalimanında yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın test sonucunu öğrenmesi 5 saati bulabileceği için yolcularımızın havalimanına gelişlerini bekleme süresini de göz önünde bulundurarak planlamalarını tavsiye ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen HavalimanıPCR Test Merkezi Hizmete Girdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya'da ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
Ayasofya'da ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Ayasofya'nın halıları seriliyor
Ayasofya'nın halıları seriliyor
Elektro optik sistem kurulumlarında sona gelindi
Elektro optik sistem kurulumlarında sona gelindi
Haliç'te trafik yoğunluğu
Haliç'te trafik yoğunluğu
Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır
Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır
Dünyaca ünlü restoran zinciri NOBU, The Ritz-Carlton, İstanbul'da!
Dünyaca ünlü restoran zinciri NOBU, The Ritz-Carlton, İstanbul'da!
Sultangazi'de oğluna saldıranlara ateş etti
Sultangazi'de oğluna saldıranlara ateş etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı