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Sabiha Gökçen kayıp eşya konusunda dijitalleşiyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuların unuttuğu eşyalar için yeni bir uygulama geliştirdi.

Sabiha Gökçen kayıp eşya konusunda dijitalleşiyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuların unuttuğu eşyalar için yeni bir uygulama geliştirdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:52
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Sabiha Gökçen kayıp eşya konusunda dijitalleşiyor

İSTANBUL - İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcu kolaylığını sağlayacak hizmetlerine yenisini ekledi. Yolcuların terminal içerisinde unuttuğu eşyalarını, gittiği şehirlerden kolaylıkla bulabileceği uygulama geliştirildi. Uygulamanın ilk adımı, eşyasını kaybeden yolcunun eşyasının fotoğrafını sisteme kaydetmesi ile başlıyor. Daha sonra geliştirilen algoritma ile yüklenen fotoğraf, buluntu eşya deposunda taranarak uygun eşleşme sağlanıyor. Eşleşme sağlanınca o eşya, hangi şehirde olursa olsun sahibine ulaştırılıyor. Bu uygulama ile yolcuların kayıp eşyasının bulunması konusunda daha hızlı çözüm üretmesi hedefleniyor.

“YOLCULARIMIZI GELECEĞİN YOLCULUĞUNA HAZIRLIYORUZ”

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, yeni uygulama hakkında şunları söyledi:

"Kayıp eşya hizmetlerimizi dijital bir platforma taşıdık. Bu dijital platform sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun yolcularımızın kayıp eşyalarını bize bildirerek havalimanlarımız gelmeden bulmalarına imkân sağlamaya çalışıyoruz. Bu bulut tabanlı bir yazılım çözümünü kullanıyor olacağız. Yolcumuz bir eşyasını kaybettiği zaman web sitemizi ya da mobil uygulamamızı kullanarak bir form yardımı ile kayıp eşyalarını bize bildirebilirler. Burada verdikleri tanım doğrultusunda arkada akıllı bir algoritma var. Bu algoritma uygulamamıza girilen bilgiler doğrultusunda kayıp eşya deposunda bulunan eşyaları karşılaştırarak bizim görevlilerimizin önüne bir eşleşme mesajı düşürmektedir. Görevlilerimiz bu eşleşme mesajı doğrultusunda yolcumuz ile iletişime geçerek kayıp eşyayı doğrulatıyorlar. Doğrulama gerçekleştikten sonra yolcumuz gelerek bizden gelerek eşyasını teslim almakta. Burada ikinci aşama ise yolcumuz hiç buraya gelmeden kargo hizmeti ile eşyasını göndermeyi planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yolcularımıza geleceğin yolculuğuna hazırlamaya çalışıyor. Yaptığımız tüm çalışmalar yolcularımızı daha iyi tanımak, beklentilerini karşılamak, onlara beklentilerinin üzerinde servisler ve hizmetler sunmak konusunda projeler geliştiriyoruz Aynı zamanda burada operasyonel maliyetlerimizi iyileştirecek ve geliştirecek çözümler üretmeye çalışıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıp EşyaSabiha Gökçen
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